محافظا الفيوم وبني سويف يشهدان فعاليات منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، فعاليات منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً الذي عُقد بأحد الفنادق على ساحل بحيرة قارون.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتور بلال حبش نائب محافظ بني سويف، والإعلامية دينا عبد الفتاح مؤسس ورئيس منتدى الخمسين، ونرمين عبد الفتاح العضو المنتدب لمنتدى الخمسين.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن فعاليات المنتدى شملت توقيع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، على الميثاق الأخلاقي لمناهضة التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة في مواقع العمل، وعرض إنجازات المرأة بكلٍ من محافظتي الفيوم وبني سويف.

كما شمل المنتدى حواراً مفتوحاً حول دور السيدات التكنوقراط على مستوى المحافظات في المشاركة في دعم جهود التنمية المستدامة بالقطاعات المختلفة للدولة، واُختتمت الفعاليات بتكريم المنتدي لمحافظي الفيوم وبني سويف، وتكريم السيدات البارزات اللاتي تم اختيارهن لعضوية المنتدى بالمحافظتين.

في كلمته، قدم محافظ الفيوم التهنئة لجميع المشاركين في المنتدى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، كما وجه الشكر للإعلامية دينا عبد الفتاح على على هذه المبادرة وجهود المنتدى في دعم وتمكين المرأة المصرية.

وأكد الأنصاري على أهمية دور المرأة المصرية المستنيرة في بناء الأوطان، مشيراً أن مصر خلال السنوات الماضية تتغير بمعدلات غير مسبوقة فى مجال التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة، ولفت المحافظ إلى أن المرأة محفز قوى فى العمل، مشيراً إلى كفاءة القيادات النسائية بمحافظة الفيوم وأدائهن مهام العمل بكل طاقتهن، موجهاً التحية لجميع السيدات اللاتي تم اختيارهن لعضوية منتدى الخمسين.

وثمن الأنصاري جهود القيادة السياسية فى مختلف المجالات، مؤكداً أن كافة الوعود تتحول إلى جهود ملموسة على أرض الواقع، كما شدد محافظ الفيوم على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

فيما استعرض محافظ بني سويف جهود المحافظة في التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة، مشيراً أن المنتدى يعد امتداداً لجهود تمكين المرأة ورؤية مصر للتنمية الشاملة 2030.

وأضاف، أن الدولة المصرية قد اتخذت خطوات غير مسبوقة في تنظيم دور المرأة كشريك أساسي وداعم رئيسي للتنمية، مؤكداً أن المرأة في محافظة بني سويف محور اهتمام وشريك أساسي في عمليات التنمية، كما أنها شريك فاعل في إدارة ملفات المشروعات، لافتاً إلى أن نحو 40 % من قيادات الديوان العام من السيدات، وتصل النسبة إلى نحو 45% من القيادات التنفيذية بالعديد من مجالس المدن والوحدات المحلية بالمحافظة، فضلاً عن 5 عضوات تحت قبة البرلمان.

وكشف محافظ بني سويف عن تأهيل أكثر من 140 سيدة على القيادة الفاعلة، وحققت الوحدات النوعية بالمحافظة جهوداً ملموسة في خدمة قضايا المرأة بالريف والحضر، ووجه المحافظ، التحية لأمهات الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة ليحيا الوطن.

واختتم حديثه بتوجيه الشكر لمحافظ الفيوم على حسن الاستقبال، مؤكداً على التعاون المثمر والبناء بين المحافظتين.

من جهتها، أعربت رئيس منتدى الخمسين، عن شكرها لمحافظ الفيوم وأهالى المحافظة على حسن وحلاوة الاستقبال، وأشارت أن قضايا المرأة تحظى بدعم سياسي غير مسبوق من قِبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي ينعكس بشكل إيجابي على آداء الحكومة في كل ما يخص حقوق المرأة المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها مصر، وفي هذا الإطار تم تشكيل منتدى ال 50 سيدة الأكثر تأثيراً عام 2015 والذي يعتبر المنصة الأولى من نوعها التي تهدف إلى تمكين القيادات النسائية البارزة من تقلد المناصب العليا المؤثرة على صناعه القرار في القطاعات المختلفة، مشيرةً أن المنتدى يعمل بالتنسيق الكامل مع المجلس القومي للمرأة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهات الأخرى ذات الصلة.

وأضافت أن منتدى الخمسين يتبنى مجموعة من السياسات والتوجهات الاستراتيجية التي تهدف إلى إعلاء شأن المرأة التكنوقراط، ويلقي الضوء على مساهماتها في دعم مسيرة التنمية في مصر، كما يهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية للسيدات التكنوقراط على المستويات المحلية والإقليمية والدولة.

ويتبنى المنتدى منظوراً حقوقياً في كافة تدخلاته التنموية، وذلك للقضاء على الأشكال المختلفة للتمييز ضد المرأة ووضع قضاياها على قمة الأجندات السياسية والوطنية في مصر، لافتةً إلى أن عدد عضوات المنتدى يبلغ 300 سيدة مركزياً، ويجري التوسع على مستوى المحافظات مرحلياً خلال السنوات الخمس من 2021 إلى 2025.

الجدير بالذكر أن منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً يضم كوكبة من السيدات التكنوقراط المتميزات من أبرزهن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفيرة مشيرة خطاب الوزيرة السابقة للأسرة والسكان.

شهد فعاليات المنتدى الدكتورة رحاب فراج مدير عام إدارة تنمية وتطوير القدرات البشرية بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والمهندسة هايدي سمير مقرر مناوب فرع الناس القومي للمرأة بالفيوم، والأستاذة نرمين عبد العظيم مقرر المجلس القومي للمرأة ببني سويف، وحشد من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والعضوات الجدد بالمنتدى.