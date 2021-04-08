وزير الزراعة يزور عددا من المشروعات الزراعية بجنوب السودان

زار السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ترافقه وزيرة الزراعة والأمن الغذائي بجنوب السودان، إحدى مزارع الإنتاج النباتي في جوبا.



وأكد القصير أهمية نظم الري الحديث واستخدام الميكنة الحديثة، الأمر الذي سيساعد على زراعة مساحات كبيرة بواسطة العمالة المتاحة ويحقق أعلى إنتاجية، بالإضافة إلى أن استخدام التقاوى عالية الجودة ذات إنتاجية أعلى سيزيد العائد الاقتصادي والدخل العام.



وفي ذات السياق، استعرض وزير الزراعة التجربة المصرية في زراعة الأراضي الصحراوية باستخدام نظم الري والزراعة الحديثة وزيادة الإنتاج من خلال الزراعة المكثفة في الصوب.



كما أشار إلى الاستفادة من حصد مياه الأمطار في أنشطة الاستزراع السمكي والزراعة في موسم الجفاف والاستفادة من وحدتي الأرض والمياه في سد الفجوة الغذائية، وأيضا التوسع في التحسين الوراثي للثروة الحيوانية وتعظيم إنتاجية وحدة الحيوان من اللحوم والألبان.



كما قام وزير الزراعة والوفد المرافق له من قيادات الوزارة والسفير المصري في جوبا أيضا بزيارة إحدى مضارب وتخزين الأرز واستعرض أنواع الأرز المنتجة ونسب الكسر بتلك الأنواع كذلك فحص أنواع فول الصويا الذي ينتج محليا.



وأكد القصير استعداد مصر في المساهمة ببناء القدرات للكوادر بجنوب السودان من خلال إيفاد متدربين للاستفادة من الخبرات المصرية والاطلاع والتدريب على النظم الزراعية المتطورة.