فليك: قادرون على التعويض في باريس

أعرب هانز فليك، المدير الفني لبايرن ميونخ، عن رضاه عن أداء فريقه أمام باريس سان جيرمان على الرغم من الخسارة 3-2 في ذهاب دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا في عقر داره.

وقال فليك في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" بايرن ميونخ قاتل في أرض الملعب طوال الـ90 دقيقة، لدينا إمكانات تميزنا، وقائمة الفريق تقلصت في ظل الغيابات وأصبحت أقل وأقل، ولكن نحاول استغلال أفضل إمكاناتنا".

وأضاف:" بالتأكيد البعض حزين للخسارة أمام باريس سان جيرمان، ولكن يجب علينا تحويل تلك الطاقة لشئ إيجابي في لقاء العودة بفرنسا".

وأشار:" باريس سان جيرمان سجل 3 أهداف من فرص قليلة على مرمانا، وأتيحت لنا الكثير من الفرص وكان يمكننا الخروج بنتيجة أفضل، لكن فاعليتنا على المرمى لم تكن جيدة، وعلى الرغم من ذلك راض عن أداء الفريق والطريقة التي لعبنا بها".

وأكد المدير الفني الألماني:" لا أحب الخسارة، ولكن إن كان علينا السقوط فلنلعب كرة جميلة، لو شاهدتم مباراة الذهاب ستعرفون ما يمكننا فعله في مباراة الإياب".

وأتم فليك حديثه عن خطأ مانويل نوير أمام باريس سان جيرمان، قائلًا:" لقد أنقذنا كثيرًا من قبل، إنه أفضل حارس مرمى في العالم".