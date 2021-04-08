 بمناسبة استقبال شهر رمضان.. زيارتان استثنائيتان لجميع نزلاء السجون - بوابة الشروق
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بمناسبة استقبال شهر رمضان.. زيارتان استثنائيتان لجميع نزلاء السجون

مصطفى عطية
نشر في: الخميس 8 أبريل 2021 - 3:36 م | آخر تحديث: الخميس 8 أبريل 2021 - 3:36 م

وافق وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، على منح جميع النزلاء، زيارتين استثنائيتين، على ألا تحتسب ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة بكل قطاعات الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

وبمناسبة إستقبال شهر رمضان المعظم ، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية لنزلاء السجون وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.


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