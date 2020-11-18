ماليزيا ترسل 50 ألف جرعة من لقاحات كورونا إلى البوسنة والهرسك

وافقت ماليزيا على إرسال 50 ألف جرعة من لقاحات فيروس كورونا إلى البوسنة والهرسك، وإلى دول أخرى لم تكن لها أولوية في برنامج كوفاكس العالمي للقاحات.

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية الوطنية "برناما"، اليوم الخميس، عن وزير المهام الخاصة بمكتب رئيس الوزراء الماليزي، داتوك سيري محمد رضوان يوسف، القول إن المساعدات "سوف تُوجه باسم الإنسانية"، وإن مجلس الوزراء وافق على القرار أمس الأربعاء.

وقال الوزير: "حتى الآن، لجأت البوسنة والهرسك إلى ماليزيا وسط تزايد الوفيات والإصابات في البلاد، وواجهوا صعوبات على مستوى المجتمع الأوروبي ... ولذلك،وبناء على سياسة الرعاية الخاصة بنا، اتفقنا على تقديم 50 ألف جرعة من اللقاح على المستوى الثنائي إلى البوسنة والهرسك لأننا ندرك أنه ليست كل البلدان محظوظة مثل ماليزيا التي أعطيت الأولوية للحصول على لقاح كوفيد-19".

وأضاف الوزير للصحفيين، أن إهداء اللقاح لدول أخرى لن يؤثر على برنامج التطعيم الوطني لمكافحة كورونا أو على جدول التطعيم، حتى رغم اقتطاع المنح من حصة البلاد.