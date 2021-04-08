منى زكي: غبت عن الدراما التلفزيونية 4 سنوات بسبب الحمل والولادة

قالت الفنانة منى زكي إنها علمت بحملها بعد الانتهاء من تصوير مسلسل "أفراح القبة"، لذا غابت عن الدراما التلفزيونية لمدة ٤ سنوات، مشيرة إلى أنها أيضا لم تجد عملا دراميا مناسبا تقدمه خلال الفترة الأخيرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لمسلسل "لعبة نيوتن"، والمقام حاليا بأحد الفنادق الشهيرة بالجيزة بحضور المخرج تامر محسن والمنتج محمد سعدي، والنجوم منى زكي ومحمد ممدوح، وسيد رجب.

تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حول زوجة تنشأ بينها وبين زوجها العديد من الخلافات، بعد قصة حب بينهما، وصارت حديث الجميع من حولهما، فتقرر إنهاء حياتها الزوجية، وتبتعد عن المشكلات التي تواجهها، وتقرر السفر للخارج.

يشارك في بطولة المسلسل منى زكي، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وسيد رجب، وحنان يوسف، ومحمد التاجي ومن تأليف وإخراج تامر محسن.