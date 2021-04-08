شرطة سريلانكا تلقي القبض على ملكة جمال العالم

قال مسؤولون إن الشرطة في سريلانكا ألقت القبض، اليوم الخميس، على ملكة جمال العالم بعد اتهامها بإصابة الفائزة في مسابقة ملكة جمال سريلانكا خلال نزاع في عطلة نهاية الأسبوع حول الحالة الاجتماعية للأخيرة.

وتم استدعاء كارولين جوري، ملكة جمال العالم، من جانب شرطة سينامون جاردنز في العاصمة كولومبو، واعتقالها. ومن المنتظر الآن اتخاذ قرار بشأن إحالة الأمر إلى المحكمة.

ورفضت جوري الاعتذار لبوشبيكا دي سيلفا التي فازت في مسابقة ملكة جمال سريلانكا يوم الأحد الماضي.

وبعد دقائق من الإعلان عن الفائزة وتتويج جوري لها، قالت جوري إن دي سيلفا غير مؤهلة للمسابقة لأنها مطلقة. ثم أزالت التاج من فوق رأسها ووضعته على رأس المتسابقة صاحبة المركز الثاني، وأعلنتها أنها الفائزة الجديدة بلقب ملكة جمال سريانكا.

وقالت دي سيلفا إن جوري، أصابتها بجرح أثناء محاولتها نزع التاج. وأعاد المنظمون تتويج دي سيلفا يوم الاثنين، وعارضوا مزاعم جوري بأن دي سيلفا غير مؤهلة للمنافسة في المسابقة التي يحق للمتزوجات فقط المشاركة فيها.

وتعيش دي سيلفا منفصلة عن زوجها، لكنها لم تطلق رغم استمرار إجراءات المحكمة. ويجب أن تكون المتسابقات في مسابقتي ملكة جمال العالم وملكة جمال سريلانكا من المتزوجات. وتعد دي سيلفا مؤهلة للتنافس على لقب ملكة جمال العالم بعد فوزها باللقب على المستوى الوطني.

ومن المتوقع أن تقاضي دي سيلفا جوري بتهمة الإضرار بسمعتها.

وتستضيف سريلانكا مسابقة ملكة جمال العالم هذا العام.