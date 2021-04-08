مسؤول بجامعة الدول العربية يعرب عن القلق من الوضع في لبنان

أعرب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، بعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، عن الانزعاج والقلق من الوضع في لبنان، نافيا وجود مبادرة للجامعة العربية لحل الأزمة السياسية.



واستقبل الرئيس بري، السفير حسام زكي اليوم الخميس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة في بيروت "حيث جرى عرض للأوضاع العامة لا سيما الموضوع الحكومي"، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي للرئيس بري.



وقال السفير زكي بعد اللقاء "نحن لا نحمل مبادرة ولا نضغط على الأطراف لكن نحن منزعجون وقلقون من الوضع في لبنان إن سياسيا أو اقتصاديا، وكما قلنا سابقا نأمل من الجميع أن يضع المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات الأخرى".



واعتبر أن "الأفكار المطروحة حاليا وبالذات تلك التي طرحها الرئيس نبيه بري هي أفكار يبنى عليها ويمكن أن تشكل مخرجا طيبا للأزمة الحالية وطبعا ذلك يجب أن يكون موضع توافق كل الأطراف السياسية، وحتى الأن لا يحوز على هذا التوافق، وربما مهمتنا في الجامعة المساعدة للوصول إلى هذا التوافق حتى نخرج من المأزق الحالي".



ونقل السفير زكي للرئيس بري "رغبة الجامعة العربية رؤية نهاية لهذه الأزمة السياسية المستمرة المتمثلة بتشكيل الحكومة في لبنان".



وأشار إلى وجود "حوار مستمر مع الرئيس بري حول أطروحته للحل والأفكار التي قدمها وإن شاء الله الجامعة مستمرة في اتصالاتها مع الأطراف السياسية لكي نساعد بكل ما أمكننا ذلك للخروج من المأزق الحالي إلى منطقة أرحب يستطيع من خلالها الرئيس المكلف أن يشكل حكومة بأسرع وقت ممكن".



وتعثر حتى الآن تشكيل حكومة جديدة يريدها سعد الحريري من الاختصاصيين ومن 18 وزيرا، بعد 18 زيارة قام بها الحريري لرئيس الجمهورية.



ومؤخرا ترددت معلومات عن مبادرة طرحها رئيس مجلس النواب نبيه بري وتقضي بتوسيع الحكومة لتضم 24 وزيرا.