أوقاف دمياط تفتتح مسجد التوبة بتكلفة مليون جنيه

افتتحت مديرية أوقاف دمياط، برئاسة الشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، مسجد "التوبة" في قرية السعدية البحرية، مركز كفر سعد، على مساحة 400 متر مربع، بتكلفة مليون جنيه بالجهود الذاتية بالاشتراك مع الأوقاف.

وأدى الشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، خطبة وصلاة الجمعة في المسجد ، مع أهالي القرية، مؤكدا استمرار افتتاح المساجد في كل مكان، ويعكس ذلك اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله تعالى.

وأشار إلى وعي الدولة الكبير بعناية المساجد عناية خاصة، وأن ما تم افتتاحه من مساجد خلال هذه الفترة؛ سابقة تحسب للأوقاف، وتعكس اهتمام الدولة المصرية بالمساجد.