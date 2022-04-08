 وزير دفاع كوريا الجنوبية يدين الغزو الروسي في مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني - بوابة الشروق
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وزير دفاع كوريا الجنوبية يدين الغزو الروسي في مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 8 أبريل 2022 - 4:46 م | آخر تحديث: الجمعة 8 أبريل 2022 - 4:46 م

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، إن وزير الدفاع سوه ووك، أدان الغزو الروسي لأوكرانيا خلال مكالمته الهاتفية مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف.
ونقلا عن وكالة الأنباء الكورية «يونهاب»، مساء اليوم الجمعة، أجرى سوه المكالمة الهاتفية مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف بناء على طلب الأخير لتبادل المعلومات حول الأوضاع في العاصمة الأوكرانية كييف والدعوة إلى تقديم دعم إضافي ومساعدات إنسانية من سيئول، وفقًا للوزارة.
وقالت الوزارة، في رسالة نصية أرسلتها إلى الصحفيين، إن الوزير سوه ندد بالغزو الروسي المسلح وشرح موقف الحكومة الكورية، كما أعرب عن قلقه البالغ إزاء المذبحة الروسية المزعومة بحق المدنيين، والتي أعلنتها الحكومة الأوكرانية.
وقد زودت كوريا الجنوبية أوكرانيا بإمدادات عسكرية غير مميتة بقيمة مليار وون (804,100 دولار أمريكي)، مثل الخوذات المضادة للرصاص والبطانيات، فضلا عن المواد الطبية.

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