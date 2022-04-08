زيلينسكي يلتقي بفون دير لاين وبوريل

التقى الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، برئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل.

ونشر مكتب الرئيس الأوكراني تغريده على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، جاء بها "التقى رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي مع رئيس المفوضية الأوروبية والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، اللذان وصلا في زيارة إلى بلدنا".

ومن جانبها، غردت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الجمعة بأنها كانت في أوكرانيا وبدأت زيارتها في بوتشا.

وقالت: "كان من المهم أن أبدأ زيارتي في بوتشا، في بوتشا تحطمت إنسانيتنا. رسالتي إلى الشعب الأوكراني، سيتم تقديم المسؤولين عن الفظائع إلى العدالة. معركتك هي معركتنا. أنا في كييف اليوم لأخبرك أن أوروبا في صفك".