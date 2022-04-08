محافظ كفر الشيخ يشيد بالمشاركة المجتمعية وبرواد كشافة بيلا

أثنى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، على المشاركات المجتمعية بكافة مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، في شهر رمضان المبارة، ومنها مبادرة إفطار صائم على الطريق التي أطلقتها جمعية رواد الكشافة والمرشدات فرع بيلا برئاسة السيد عنتر، عضو لجنة الإعلام والتوثيق بالاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات، وبمشاركة مجموعة المستقل الكشفية والإرشادية مثمنا على جهود القائمين على هذا العمل الإنساني للعام الثاني على التوالي وخاصة شباب الكشافة الذين يتحملون الوقوف على الطرق العامة لتأدية هذه الرسالة السامية التي تتصف بها الكشافة ووعد بتكريم القائمون على هذا العمل.



وتستهدف المبادرة عمال مزلقان السكة الحديد في بيلا وعلى الطرق العامة، والسائقين والمسافرين، والمارة، ويقوم فرسان مجموعة المستقبل الكشفية والإرشادية بمركز شباب مدينه بيلا بإعداد وجبات الافطار، بصورة يومية قبل الإفطار بوقت كاف ويتوجهون صوب الأماكن المتفق عليها للتوزيع ويتناولون الإفطار خارج منازلهم من بداية شهر رمضان المبارك.