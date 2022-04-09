تقدّم الإعلامي عمرو أديب، بالعزاء في وفاة القمص أرسانيوس وديد، مؤكّدًا أنّ المصريين جميعهم أسوة.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة: «نعزي إخواتنا الأقباط وكل الشعب المصري.. مصر مصر تعرضت في فترات سابقة لمحاولات وقيعة بين المسلمين والأقباط لكن هذا الأمر يكاد يكون غير موجود».

وأضاف: «جنازة القمص أرسانيوس وديد شهدت مشاركة مسلمين وأقباط وشاركت فيها كل الإسكندرية.. رسالتي لإخواتني للأقباط نحن إخوة ونحبكم وكلنا مواطنون مصريون لنا الحقوق وعلينا نفس الواجبات».

وتابع: «المسيحي آمن على أرض مصر وكنيسته آمنة، تمامًا مثل المسلمن الآمن على أرض مصر».

وأمرت النيابة العامة، بحبس المتهم بقتل القمص «أرسانيوس وديد رزق» كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وتنفيذ قرار المحكمة المختصة بإيداعه تحت الملاحظة الطبية بأحد المستشفيات العامة المتخصصة في علاج الأمراض النفسية والعصبية لبيان حقيقة ما ادعاه خلال استجوابه من سابقة معاناته من أمراض نفسية تُفقده السيطرةَ على أفعاله.

جاء ذلك بعدما استجوبته، واستمعتْ لشهادة سبعة عشر شاهدًا على الواقعة، وعاينت محلَّ ارتكاب الجريمة، واطلعت على آلات المراقبة المثبتة بمحيطه، وتلقت نتائج التقارير الفنية من مصلحة الطب الشرعي ومركز الإسكندرية للسموم بشأن إجراء الصفة التشريحية لجثمان المجني عليه، وفحص عينات من المتهم بيانًا لمدى تعاطيه أيّ مواد مخدّرة.

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