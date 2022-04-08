مقتل ما لا يقل عن 12 جنديا في هجوم ببوركينا فاسو

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قتل ما لا يقل عن 12 جنديا وأربعة من أفراد الأمن الداخلي في هجوم بدولة بوركينا فاسو الواقعة في غرب أفريقيا.

وقالت مصادر حكومية في واجادوجو اليوم الجمعة، إن 21 من قوات الأمن الأخرى أصيبوا في الهجوم الذي وقع شمالي البلاد.

وأضافت المصادر أن الأضرار التي لحقت بالممتلكات؛ إثر الهجوم الذي وقع في مقاطعة سينمينتينجا في وقت مبكر من الصباح كبيرة.

وبحسب القيادة العسكرية العليا فقد تم إرسال تعزيزات إلى المنطقة.

ولم تصدر معلومات عن ماهية الجناة أو دوافعهم حتى الآن.

تعيش هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة أزمة إنسانية حادة منذ عام 2019.

وتنشط الجماعات المسلحة التي أعلن بعضها الولاء لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أو تنظيم القاعدة الإرهابي داخل بوركينا فاسو والدول المجاورة لها مثل مالي والنيجر.

كما أن فترات الجفاف والمجاعات التي طال أمدها تجعل الأمور صعبة على البلاد، التي تعاني من الفقر على الرغم من مناجم الذهب الغنية.

يحكم الجيش البلاد منذ انقلاب يناير الماضي.