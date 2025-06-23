وزير خارجية بريطانيا: الشرق الأوسط في حاجة لحل دبلوماسي

أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الحاجة للاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط، بعد إجراء مباحثات مع مسئولين أمريكيين في ظل استمرار إسرائيل في ضرب أهداف إيرانية اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا"، أن تصريحات لامي جاءت بعد مباحثات هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في أعقاب شن هجمات جوية أمريكية على 3 مواقع نووية إيرانية.

كما تحدث لامي، أيضا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وكتب لامي، في منشور عبر منصة "إكس": "أجريت مباحثات مهمة هذا المساء مع الوزير روبيو بشأن الوضع في الشرق الأوسط".

وأضاف: "سوف نستمر في العمل مع حلفائنا لحماية شعبنا، وتأمين الاستقرار الإقليمي والدفع نحو حل دبلوماسي".

وكانت الحكومة البريطانية، قالت مساء أمس الأحد، إن ستارمر وترامب اتفقا على أنه لا يجب السماح لطهران بتطوير سلاح نووي، ودعيا إيران للعودة إلى المفاوضات.