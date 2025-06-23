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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يرصد انقطاع بث قناة «خبر»، التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، بعد القصف الإسرائيلي الأخير.

وأظهرت لقطات الفيديو المتداولة إحدى المذيعات وهي تحاور ضيفها بشأن تطورات الحرب مع إسرائيل، قبل أن ينقطع البث بشكل مفاجئ، وتظهر على الشاشة كلمات عبرية تشير إلى احتمالية تعرض القناة لعملية اختراق.

لحظه قطع شدن پخش زنده شبکه خبر #MIGA pic.twitter.com/Y9UQ1zTmYB — Afsoon (@AfsoonAB) June 23, 2025

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن التيار الكهربائي انقطع في بعض مناطق طهران نتيجة للهجمات الإسرائيلية الأخيرة.

كما أفادت التقارير الواردة إلى «إيران إنترناشيونال» بأن المبنى الإداري لسجن إيفين تعرّض أيضًا للهجوم، وذلك بعد استهداف مدخل السجن في وقت سابق.

كما وردت تقارير عن استهداف جامعة الإمام صادق، التي تُعتبر من المؤسسات التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وقبل قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدء سلسلة من الضربات على أهداف عسكرية في طهران.

وقال في تدوينة مقتضبة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الاثنين، إن القوات الجوية بدأت الآن موجة من الهجمات على أهداف عسكرية في طهران.

وردت إسرائيل، على الهجمات الصاروخية الإيرانية الأخيرة، باستهداف مدينة كرج وغرب العاصمة طهران.

وقالت وكالة «فارس» الإيرانية، إن مدينة كرج تعرضت لعدة هجمات صاروخية إسرائيلية.

كما أفادت قناة «إيران إنترناشيونال» بوقوع انفجار عنيف في غرب طهران، ناقلة عن شاهد عيان قوله إن منطقة بيروزي تعرّضت لهجوم إسرائيلي.

من جانبها، شنت إيران 4 رشقات صاروخية تجاه إسرائيل، وذلك في إطار الحرب الدائرة بين الجانبين منذ الجمعة قبل الماضية.

ووفقًا لتقديرات وسائل الإعلام العبرية، أطلقت إيران ما يتراوح بين 10 إلى 15 صاروخًا بمختلف أنحاء إسرائيل، سقط بعضها بشكل مباشر وتسبب في أضرار مادية.

وقالت القناة 12 العبرية، إن صفارات الإنذار دوت لأكثر من نصف ساعة، مشيرة إلى أنها المدة الأطول لبقاء الإسرائيليين داخل الملاجئ منذ بدء الحرب مع إيران.

وأشارت إلى أن أسلوب إطلاق الصواريخ هذا الصباح، كان مختلفًا عن الرشقة الصاروخية الإيرانية الأخيرة على إسرائيل.

وأفادت بأن طهران أطلقت صواريخ منفردة على مدى زمني أطول؛ مستهدفةً مساحات واسعة من البلاد.