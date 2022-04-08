إيطاليا تسجل 70 ألفا و123 إصابة جديدة بكورونا و149 وفاة

سجلت إيطاليا 70 ألفا و123 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 149 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 15 مليونا و106 آلاف و66، والوفيات إلى 160 ألفا و402 حالة .

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة أيضا أنه تم إعطاء 136 مليونا و137 ألفا و4 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.