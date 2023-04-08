مصرع 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين في تصادم ميكروباص بجرار زراعي بالجيزة

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لقى 6 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 8 آخرون، إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص بجرار زراعي بطريق الكريمات في الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين اصطدام سيارة ميكروباص، بجرار زراعي، ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص، إصابة 8 آخرين، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما رفع رجال المرور حطام الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.