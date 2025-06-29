 روسيا تشن أكبر هجوم جوي لها على أوكرانيا منذ بداية الحرب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روسيا تشن أكبر هجوم جوي لها على أوكرانيا منذ بداية الحرب

كييف - (أ ب)
نشر في: الأحد 29 يونيو 2025 - 10:24 ص | آخر تحديث: الأحد 29 يونيو 2025 - 10:24 ص

شنت روسيا أكبر هجوم جوي لها على أوكرانيا منذ بداية الحرب، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل.

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