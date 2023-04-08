إقبال جماهيري كبير في الليلة الثامنة لـ «هل هلالك» بساحة الهناجر

شهدت الليلة الثامنة من برنامج "هل هلالك" بنسخته السابعة، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، إقبالا جماهيريا كبيرا، أمس الخميس، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

وامتلأت جنبات المسرح بالجمهور، حتى إن منهم من فضل مشاهدة البرنامج واقفا، بدلًا من أن يغادر المسرح، كما فضل البعض افتراش أرض مسرح ساحة مركز الهناجر، لمشاهدة فقرات الليلة.

وشارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، بمجموعة من أشهر استعراضات الفرقة القومية للفنون الشعبية برئاسة المخرج هاني النابلسي، إلى جانب عدد من الفقرات المميزة للسيرك القومي برئاسة الفنان وليد طه.

كما قدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية، مجموعة من أشهر استعراضاتها والتي تميزت بها طوال تاريخها الفني، منها "الشمعدان، دبكة المجوز، أغاني البنات، فتوات قبلي، الحجالة، الحصان، أم الخلول، التنورة، المانبوطي" .

وعاش جمهور هل هلالك مع مجموعة من "فقرات السيرك القومي"، التي تجذب أنظار الأسرة المصرية بمختلف أعمارها، منها "الساحر، المهرج، الجونجلير، التوازن، الدودة الشقية، الأنتيبوت، المطبخ الصينى، الكرابيج".

ومن المقرر أن تقدم الفرقة القومية للفنون الشعبية حفلتها مع السيرك القومي يوم 17 رمضان الموافق 8 أبريل، وأيضا تقدم القومية للفنون حفلة يوم 18 رمضان الموافق 9 أبريل مع فرقة رتيبة الحفني لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويستهل برنامج "هل هلالك" بداية من اليوم الأول وحتى نهايته، بمشاركة من البيت الفني للمسرح، لرائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوي، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، بالإضافة إلى ورش فنية بركن الطفل تحت إشراف الفنانة سها كحيل، وذلك في إطار اهتمام القطاع بالطفل وتنمية قدراته.

ويشار إلى أن برنامج "هل هلالك 7" يقام في الثامنة والنصف مساء يوميا، في الفترة من 8 رمضان حتى 22 رمضان الموافق 30 مارس وحتى 13 أبريل، ومفتوح مجانا للجمهور كخدمة فنية وثقافية للمواطن المصري.