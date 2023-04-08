البطريرك بطرس الراعي: السلاح غير الشرعي يجر لبنان إلى تلقي ضربات حروب لم يقررها

أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أن السلاح غير الشرعي في حالة انفلات "يجر لبنان وشعبه إلى تلقي ضربات الحروب التي لم يقررها ولم يردها"، كما جرى بالأمس على حدود الجنوب، على الرغم من قرارات مجلس الأمن وأهمها القرار 1701.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية اليوم السبت عن الراعي قوله، في رسالة بمناسبة عيد الفصح: "إلى متى تبقى أرض لبنان مباحة لكل حامل سلاح؟ وإلى متى يتحمل لبنان وشعبه نتائج السياسات الخارجية التي تخنقه يوما بعد يوم".

ودعا الراعي، في رسالته، إلى انتخاب رئيس للجمهورية "ينعم بالثقة الداخلية والخارجية"، ذاكرا أن "80% من اللبنانيين تحت خط الفقر، والعيش في الحرمان والعوز حتى الانتحار".