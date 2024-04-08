الكويت: مرسوم أميري بتأجيل اجتماع مجلس الأمة إلى 14 مايو المقبل

أصدر الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، اليوم، مرسوما أميريا بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة الكويتي للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، إلى الرابع عشر من شهر مايو المقبل.

ونص المرسوم، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية، على أنه "بعد الاطلاع على المادة 106 من الدستور، وعلى القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم رقم 61 لسنة 2024 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء، يؤجل انعقاد اجتماع مجلس الأمة للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر إلى صباح يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024".

كان أمير الكويت أصدر مرسوما أميريا أمس الأحد، بدعوة مجلس الأمة الكويتي للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر في السابع عشر من شهر أبريل الجاري، وذلك بعد إعلان نتائج الانتخابات في جميع الدوائر الانتخابية وبعد موافقة مجلس الوزراء.

يذكر أن اللجان الرئيسية في الدوائر الانتخابية الخمس لانتخابات مجلس الأمة الكويتي أعلنت يوم الجمعة الماضي، عن فوز خمسين مرشحا في الانتخابات التي جرت وفقا لنظام الدوائر الخمس والصوت الواحد، حيث اختار الناخبون 10 نواب عن كل دائرة.

ويتألف مجلس الأمة الكويتي من 50 عضوا يتم انتخابهم بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا لقانون الانتخاب، وتكون مدة المجلس أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، وجاءت تلك الانتخابات إثر صدور مرسوم في الخامس عشر من فبراير الماضي بحل مجلس الأمة، وفقا للمادة 107 من الدستور.