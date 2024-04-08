الإعلام الحربي في حزب الله اللبناني ينشر ملخص عملياته خلال الـ 24 ساعة الماضية

نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية يوم الأحد 7 أبريل 2024.



وقال في بيان: "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفذت المقاومة الإسلامية عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية".

وأفاد الإعلام الحربي بأنه تم استهداف مقر قيادة الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع، والقاعدة ‏الصاروخية والمدفعية في يوآف بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كرد على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على منطقة البقاع.

وأضاف أنه تم أيضا استهداف مربض ‏مستجد للمدفعية الإسرائيلية في محيط موقع المنارة بقذائف المدفعية.

وذكر في البيان أنه تم شن هجوم جوي بمسيّرة انقضاضية على تجمع ‏مستحدث لجنود إسرائيليين وآلياته خلف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية وإصابة هدفها ‏بدقة.

كما أكد أنه تم استهداف ثكنة زبدين ‏في مزارع شبعا اللبنانية بالأسلحة الصاروخية.