أعربت الفنانة أسماء جلال، عن سعادتها بنجاح مسلسل «أشغال شقة»، والذي عرض خلال موسم رمضان 2024، مشيرة إلى أنها توقعت أن يُعجب العمل الجمهور ولكن ليس بتلك الدرجة.

وقالت خلال تصريحات لبرنامج «حفلة توزيع جوائز»، المذاع عبر أثير إذاعة «نجوم أف إم»، مساء الاثنين، إنها كانت محظوظة بالعمل مع الفنان هشام ماجد، قائلة إنه شخصية ذكية ومحترفة. وأضافت: «محظوظة إني اشتغلت مع هشام لأنه من أكتر الناس البروفيشنال الذكية الشاطرة اللي بيحفظ واللي بيهتم باللي حواليه، خرجت من العمل كسبانة هذا الشخص للأبد».

وأشارت إلى أنها كانت سعيدة بكواليس العمل، مضيفة: «كمية ضحك مش طبيعي، والمخرج خالد دياب قعد يقنعنا بمفهوم إننا مش بنعمل مسلسل كوميدي إحنا بنعمل مسلسل جد جدًا عشان محدش يستظرف».، بحسب تعبيرها. وعن وجود فرق بين تصوير مسلسل مكون من 15 حلقة وآخر من 30 حلقة، عقبت: «الفرق الوحيد إن الـ30 حلقة بنخلص تصويره قبل اليوم الـ28 من رمضان، لكن مفيش فرق في المجهود والتصوير».

ولفتت إلى أن جميع صناع العمل يتمنون ومتحمسون لتقديم جزء ثانٍ من المسلسل، قائلة إنهم سيخوضون تجربة الجزء الثاني إذا وجدوا أحداثًا مثيرة ومحتوى أفضل لتقديمه. مسلسل «أشغال شقة» من تأليف شيرين دياب وخالد دياب، الذي يخوض من خلاله تجربة الإخراج التليفزيوني لأول مرة، وبطولة هشام ماجد، وأسماء جلال، وشيرين، وسلوى محمد علي، ومصطفى غريب، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف منهم انتصار، وإنعام سالوسة، وإنجي وجدان، ورحمة أحمد، ومي كساب، وإيمان السيد.