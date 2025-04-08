 الكرملين: روسيا وأمريكا تستأنفان بعد غد في اسطنبول المحادثات حول تطبيع العلاقات - بوابة الشروق
الثلاثاء 8 أبريل 2025 9:20 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الكرملين: روسيا وأمريكا تستأنفان بعد غد في اسطنبول المحادثات حول تطبيع العلاقات

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 8 أبريل 2025 - 8:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 أبريل 2025 - 8:50 م

قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن روسيا والولايات المتحدة ستستأنفان محادثات في اسطنبول بعد غد الخميس لتطبيع علاقاتهما الدبلوماسية بينهما بعد فترة من التوتر.

وعينت وزارة الخارجية الروسية السفير الجديد لدى واشنطن ألكسندر دارشيف لقيادة الوفد الروسي، في حين ستترأس سوناتا كولتر الوفد الأمريكي.

ووصف الجانبان الجولة الأولى من المحادثات التي عقدت في إسطنبول في 27 فبراير الماضي بأنها مفيدة. وخلال الاجتماع، قبلت الولايات المتحدة تعيين دارشيف.

وقد تسببت سنوات من العلاقات المتوترة في تقييد عمل السفارتين في واشنطن وموسكو، كما تم طرد العديد من الدبلوماسيين.


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