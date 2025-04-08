تونس والسنغال تصعدان لكأس العالم للناشئين تحت 17 عاما

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تأهل منتخبا تونس والسنغال إلى دور الثمانية لكأس أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 عاما في المغرب بعد أن حقق كلاهما الفوز اليوم الاثنين في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة.

وفاز منتخب تونس على نظيره الجامبي 2 /1 كما فازت السنغال على الصومال 2 /صفر.

وتصدر نسور قرطاج ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط بفارق الأهداف عن منتخب السنغال ليتأهلان سويا إلى دور الثمانية من البطولة القارية وإلى كأس العالم تحت 17 عاما في قطر.

ويخوض منتخب جامبيا صاحب المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط مباراة فاصلة مع منتخب أوغندا صاحب المركز الثالث بالمجموعة الأولى لتحديد المتأهل منهما إلى المونديال، في الوقت الذي ودع فيه منتخب الصومال البطولة بتذيله الترتيب بدون رصيد.

وتقدم ياسين بن محمد بهدف لتونس في الدقيقة 42 لكن بيسينتي ميندي أدرك التعادل لجامبيا في بداية الشوط الثاني قبل أن يحرز أنيس السعيدي هدف الفوز لنسور قرطاج من ضربة جزاء في الدقيقة 57.

وأنهى منتخب تونس المباراة بعشرة لاعبين لطرد إلياس الضاوي في الثواني الأخيرة.

وحسم منتخب السنغال فوزه على الصومال بهدفين حملا توقيع إبراهيما سو من ضربة جزاء في الدقيقة 29 والحاجي سو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.