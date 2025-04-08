 نتنياهو: إسرائيل تعتزم خفض الرسوم الجمركية وتخفيف الحواجز التجارية مع أمريكا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نتنياهو: إسرائيل تعتزم خفض الرسوم الجمركية وتخفيف الحواجز التجارية مع أمريكا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 8 أبريل 2025 - 1:11 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 أبريل 2025 - 1:11 ص

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، إن إسرائيل تعتزم خفض الرسوم الجمركية وتخفيف الحواجز التجارية مع الولايات المتحدة.

وأضاف نتنياهو خلال حفل استقبال في البيت الأبيض، :" نعتزم القيام بذلك بسرعة كبيرة"، مضيفا أنه يستهدف كذلك خفض العجز في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة.

وبحث نتنياهو مؤخرا إلغاء الرسوم الجمركية مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك. 

ووفقا للبيانات الإسرائيلية ، فإن نحو 99٪ من السلع المستوردة من الولايات المتحدة معفاة بالفعل من الرسوم الجمركية لعقود.

يشار إلى أن نتنياهو هو أول زعيم أجنبي يتم استقباله في البيت الأبيض لإجراء محادثات منذ أن أعلنت الحكومة الأمريكية عن فرض رسوم جمركية شاملة جديدة لا تقل عن 10٪ على الواردات من جميع شركائها التجاريين تقريبا الأسبوع الماضي.

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