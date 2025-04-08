 الصين ترفع الحد الأقصى لاستثمار أموال التأمين في الأسهم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصين ترفع الحد الأقصى لاستثمار أموال التأمين في الأسهم


نشر في: الثلاثاء 8 أبريل 2025 - 8:15 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 أبريل 2025 - 8:15 ص

أعلنت هيئة الرقابة المالية الصينية اليوم الثلاثاء إجراءات جديدة تستهدف زيادة استثمارات صناديق التأمين في الأوراق المالية.

وتستهدف الإجراءات، التي تم إعلانها في كتاب دوري صادر عن  الإدارة الوطنية للتنظيم المالي، توسيع قنوات الاستثمار أمام صناديق التأمين وضخ المزيد من رؤوس الأموال في الاقتصاد الحقيقي، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وقالت الإدارة إنها ستواصل تعديل قواعد استخدام أموال صناديق التأمين لتحسين دور القطاع كمصدر طويل المدى وصبور لرأس المال للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للصين.
 

 
 


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