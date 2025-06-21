تشكيل قمة الترجي ولوس أنجلوس

يلعب فريق الترجي التونسي مع نظيره فريق لوس أنجلوس الأمريكي، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، بالولايا المتحدة الأمريكية.

يشهد تشكيل الترجي الأساسي، تواجد يان ساس على دكة البدلاء، ويأتي القوام الأساسي أمام لوس أنجلوس كما يلي:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد.

الدفاع: محمد بن علي، ياسين مرياح، محمد أمين توجاي، محمد أمين بن حميدة.

الوسط: أونوتشي أوجبيلو، عبدالرحمن كوناتي، خليل قنيشي.

الهجوم: يوسف البلايلي، رودريجو رودريجيز، إلياس موكوانا.

دكة البدلاء:أمان الله مميش، محمد صدقي دبشي، محمد وائل الدربالي، حمزة الجلاصي، حسام تقا، يان ساس، هيثم ضو، رائد بوشنيبة، أشرف الجبري، أيمن بن محمد، عزيز كوداي، شهاب الجبالي ومحمد حمروني.

يظهر الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو، في تشكيل لوس أنجلوس الأساسي، للمرة الأولى في كأس العالم للأندية، ويأتي التشكيل بالكامل كما يلي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

الدفاع: إدي سيجورا، سيرجي بالنسيا، ريان هولينغشييد، آرون لونج.

الوسط: إيجور جيسوس، ماركو ديلجادو، تيموثي تيلمان.

الهجوم: أوليفييه جيرو، ديفيد مارتينيز، دينيس بوانجا.

دكة البدلاء:توماس هاسال، ديفيد أوتشوا، مارلون، جيريمي إبوبيس، ياو يبواه، ريان رابوسو، فرانكي أمايا، ماكسيم شانو، جافيرو ديلروسون، أرتيم سموليكوف، آدم سالدانا، أدريان ويبو، أودين هولم ونكوسي تافاري.