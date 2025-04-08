انطلاق سويوز إم إس-27 إلى محطة الفضاء الدولية وعلى متنها 3 رواد

أظهر بث مباشر، اليوم الثلاثاء، انطلاق مركبة الفضاء الروسية "سويوز إم إس-27" من كازاخستان، وعلى متنها رائد فضاء أمريكي ورائدان روسيان.

وتحمل المركبة الرائد جوني كيم، من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، والرائدين سيرجي ريجيكوف وأليكسي زوبريتسكي، من وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، إلى محطة الفضاء الدولية، بعد انطلاقهم من قاعدة بايكونور الفضائية الروسية الساعة 05:47 بتوقيت جرينتش.

ومن المتوقع أن تستغرق المركبة الفضائية نحو ثلاث ساعات للوصول إلى محطة الفضاء الدولية، حيث سيقضي الطاقم نحو ثمانية أشهر في إجراء بحوث علمية.

سوف ينضم الرواد الثلاثة إلى فريق محطة الفضاء الدولية الحالي، والمعروف باسم البعثة 72، وهو يضم رواد فضاء من الولايات المتحدة واليابان وروسيا.