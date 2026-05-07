رئيسا وزراء قطر وباكستان يبحثان الجهود الرامية لخفض التصعيد

أجرى رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اتصالا هاتفيا، اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف.

وجرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود الباكستانية الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال الاتصال عن تقدير قطر لجهود باكستان، وكل الأطراف التي اضطلعت بالوساطة والمساعي الحميدة التي أسهمت في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد دعم قطر الكامل لجهود الوساطة الرامية إلى إنهاء الأزمة بالطرق السلمية، مشددا على ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع هذه الجهود بما يسهم في تهيئة الظروف الملائمة للتقدم في المفاوضات وصولا إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.