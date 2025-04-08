جماعة فرنسية مناهضة للعنصرية ترفع دعوى قضائية ضد جماعة يمينية متطرفة بعد توزيعها منشورات ضد الأجانب

قامت جماعة فرنسية مناهضة للعنصرية، برفع دعوى قضائية ضد جماعة "لومينيس باريس" اليمينية المتطرفة، بعد توزيعها منشورات مصورة تدعو إلى اتخاذ إجراءات ضد الأجانب، بالقرب من تجمع انتخابي لمارين لوبان، زعيمة اليمين القومي المتطرف في فرنسا.

وتضمنت المنشورات، التي تم توزيعها بالقرب من مقر اجتماع حزب "التجمع الوطني" الذي تتزعمه لوبان، أمس الأول الأحد، صورة سكين ملطخ بالدماء وكتبت عليه عبارة "أيها الفرنسيون، قاوموا". كما تضمنت عبارات عنيفة وأخرى معادية للأجانب.

واتهمت منظمة "إس أو إس راسيزم"، التي قامت برفع الدعوى القضائية أمس الاثنين، جماعة "لومينيس باريس" بالتحريض على الكراهية العنصرية والعنف.

كما حذرت الجماعة المناهضة للعنصرية من أن مثل هذا الخطاب لم يعد منعزلا، ولكن صار ينتشر عبر شبكات منظمة، وينعكس بشكل متزايد لدى التيار الرئيسي لليمين المتطرف.



