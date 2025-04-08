مندوب فلسطين بالجامعة العربية: لم تدخل شربة ماء إلى غزة منذ 35 يوما

العكلوك لـ"الشروق": يجب معاقبة إسرائيل لإجبارها على وقف جرائمها بحق الفلسطينيين

قال مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، إن فلسطين تقدمت خلال جدول أعمال اجتماع الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، للتحضير للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الاجتماعية الخامسة، بمجموعة من البنود المهمة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وأوضح العكلوك، في تصريحات لـ"الشروق"، أن البند الأول يتعلق بالتصدي للمخططات الإسرائيلية للتهجير القسرى للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى بند آخر بشأن إيواء الأسر الفلسطينية المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي والمجاعة التي تفرضها إسرائيل على الشعب الفلسطيني، فضلا عن بند آخر خاص بإعادة تأهيل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين التي تعمدت إسرائيل تدميرها، وأخيرا البند المتعلق بالقطاع الصحي الذي تعرض للانهيار التام المتعمد على يد إسرائيل.

وأشار العكلوك إلى أن قطاع غزة لم يدخل إليه شربة ماء منذ 35 يوما، حيث أصبحت تكلفة كوب من الماء في ظل ما يشهده القطاع من جرائم إسرائيلية، هو كوب من دماء الشعب الفلسطيني.

واعتبر العكلوك أن إنشاء إسرائيل لهيئة حكومية للتهجير تحت اسم مضلل و هو "التهجير الطوعي"، ما هو إلا تضليل، فالجميع يعلم جيدا أن ليس هناك ما يسمى بالتهجير الطوعي، بل هناك إبادة جماعية.

كما أشار إلى أن فلسطين حرصت خلال اجتماع الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، على مطالبة وزراء الاقتصاد العرب العمل الآن وليس غدا من أجل تطبيق قرارات القمة العربية المعنية بكسر الحصار القاتل على الشعب الفلسطيني، خصوصا عقب ما شاهدناه من خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار واستئنافها للعدوان والإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق، ردا على الخطة العربية الإسلامية التي تقدمت بها مصر بالتنسيق الكامل مع فلسطين لإعادة إعمار غزة.

وأضاف أن إسرائيل لا تفهم لغة الإدانة والشجب وإنما فقط ما تفهمه هو لغة العقوبات والتحرك العملي لإجبارها على وقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

وقال العكلوك: "نعول على الموقف المصري في ضوء القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفرنسية، ولدينا ثقة أن يكون هناك خطوات ملموسة من جهة بشأن تنفيذ قرارات القمة العربية حيث كسر الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة دون شروط، وأيضا من جهة أخرى تنفيذ قرارات مجلس الأمن في ضوء مشاركة فرنسا باعتبارها عضو دائم في مجلس الأمن، وخصوصا قرار مجلس الأمن رقم 2735 المعني بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية دون شروط إلى القطاع.

وحول القمة العربية المرتقبة في العاصمة بغداد، قال العكلوك، إنه من المؤكد أن تحظى القضية الفلسطينية بأكبر قدر من الدعم خلال أعمال القمة العربية.