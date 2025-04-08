وزير الرياضة يهنئ مطيع بعد فوزه بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للجودو

هنأ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة محمد مطيع، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو بعد فوزه بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للجودو، في الانتخابات التي أقيمت منذ قليل في العاصمة الأردنية عمان، ضمن فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد العربي للفترة من 2024 إلى 2028.

وأوضح وزير الرياضة ان فوز مطيع بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للجودو يعكس ثقة الاتحادات العربية في الكوادر المصرية والكفاءات المصرية ودورها البارز في تطوير اللعبة على المستويين العربي والدولي ويدل علي التفوق الكبير للرياضة المصرية في الاونه الاخيرة في جميع الالعاب .