فيليب لام: كرة القدم الإيطالية تشبه سيارة فيراري منخفضة السرعة

انتقد فيليب لام، قائد منتخب ألمانيا وفريق بايرن ميونخ الألماني السابق، الوضع الحالي لكرة القدم الإيطالية، حيث قارنها بإحدى شركات صناعة السيارات العريقة في البلاد.

وكتب لام في مقال له اليوم الثلاثاء على موقع صحيفة "زيت" الإلكتروني: "تذكرني الفرق الإيطالية اليوم بسيارة فيراري، التي تخفض سرعتها بمقدار 200 حصان، وخزانها نصف ممتلئ، ينفد وقودها قبل 10 لفات من خط النهاية".

أضاف لام "حتى أجمل التصاميم لا تجدي نفعا معها".

ويأتي مقال لام قبل لقاء بايرن ميونخ الألماني وضيفه إنتر ميلان الإيطالي، الذي تجرى في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

واعترف لام بأن المنتخب الإيطالي كان أفضل تنظيما من نظيره الألماني في مواجهة الفريقين الأخيرة بدور الثمانية لبطولة دوري أمم أوروبا، والتي حسمها منتخب (الماكينات) لمصلحته، غير أن المنتخب الأزرق "لم يستطع التعامل مع الضغط (الألماني)".

أوضح لام "هناك نقص في المبادرة والتفاعل والحماس. إيطاليا تبذل جهدًا أقل بكثير من الدوريات الأربع الكبرى الأخرى في إسبانيا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا. اللاعبون يركضون أقل".

أضاف النجم المعتزل "قرأت إحصائية قبل بضع سنوات تفيد بأن الفريق صاحب أدنى نتيجة في الدوري الألماني ركض أكثر من الفريق صاحب أعلى نتيجة في الدوري الإيطالي".

أكد لام، الذي توج بدوري أبطال أوروبا مع بايرن عام 2013، ثم كأس العالم مع منتخب ألمانيا في العام التالي أن الفرق الإيطالية تفتقر إلى الديناميكية، مما "يؤدي إلى مشكلة في الجودة".

وكشف "لم تقم إيطاليا بتحديث نظام تشغيلها، فهو يعمل ببطء شديد".

كان إنتر ميلان آخر فريق من الدوري الإيطالي يتوج بدوري أبطال أوروبا، وذلك عام 2010 عقب فوزه في النهائي على بايرن ميونخ، لكن لام شدد على أن الفريق الملقب بـ(الأفاعي) "ليس مرشحا" للفوز بلقب تلك النسخة من المسابقة.

يشار إلى أن المنتخب الإيطالي توج بكأس الأمم الأوروبية عام 2020، لكنه لم يتأهل إلى آخر نسختين من كأس العالم.