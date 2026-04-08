الحرس الثوري الإيراني يهدد بالرد على اعتداءات إسرائيل ضد لبنان

علق الحرس الثوري الإيراني، على الغارات التي شنتها إسرائيل على لبنان، في اليوم الأول لإعلان التوصل لوقف إطلاق النار بشأن حرب إيران، مهددا بالرد على اعتداءات إسرائيل ضد لبنان.

ونقلت وكالة تسنيم عن الحرس قوله: «لم تمضِ سوى ساعات على اتفاق وقف إطلاق النار حتى بدأ الكيان الصهيوني ذو الطبع الذئبي الذي تُعدّ الوحشية في طبعه وقتل الأبرياء والأطفال والنساء جزءًا لا يتجزأ من هويته مجزرةً وحشية في بيروت».

وأضاف: «نحذّر بشدة الولايات المتحدة الناكثة للعهود وشريكتها الصهيونية بأنه إذا لم تتوقف الاعتداءات على لبنان العزيز فوراً فسوف نعمل بما يمليه علينا واجبنا».

وتابع: «إذا لم تتوقف الاعتداءات على لبنان سنقدّم رداً مُندمًا للمعتدين الأشرار في المنطقة».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الصحة اللبناني راكان ناصر الدين، سقوط أكثر من 89 شهيدا وما يزيد عن 720 مصابًا في حصيلة أولية، جراء الغارات المتزامنة غير المسبوقة التي شنتها اسرائيل الأربعاء على لبنان.

وقال في تصريح لقناة الجزيرة: "الحصيلة الأولية وغير النهائية.. لدينا أكثر من 89 شهيدا وأكثر من 722 جريحا حتى الساعة الخامسة عصرا".

وسبق أن قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الجيش شن اليوم الأربعاء، هجومًا مفاجئًا على المئات من عناصر حزب الله في مقراتهم المنتشرة في أنحاء لبنان.

وأضاف في تصريحات، نقلها موقع «معاريف» العبري، أن «هذه أكبر ضربة مركزة يتلقاها حزب الله منذ عملية تفجيرات أجهزة البيجر».

وأشار إلى أن «تل أبيب أصرت على فصل ساحات القتال بين إيران ولبنان؛ لتغيير الواقع في لبنان، وإزالة التهديدات عن سكان الشمال».

وتوعد باغتيال الأمين العام الحالي لحزب الله نعيم قاسم، قائلًا: «لم يفهم نعيم قاسم ما فهمه نصر الله في لحظاته الأخيرة: أن إسرائيل ما بعد السابع من أكتوبر ليست نفسها قبل هذا التاريخ، ولن تقبل أي تهديد أو أذى لمواطنيها، لا من إيران أو لبنان».