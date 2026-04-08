وزير الخارجية الألماني مرحبا باتفاق إيران: أخيرا خبر سار

رحب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول باتفاق الولايات المتحدة مع إيران على وقف إطلاق النار.
وكتب الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي على منصة "إكس" اليوم الأربعاء: "أخيرا خبر سار أيضا في عالم السياسة! أرحب بقرار أطراف الحرب وقف إطلاق النار في حرب إيران"، معربا عن شكره لكل من دعم التوصل إلى الاتفاق، وخاصة الوسيط باكستان.
وأضاف الوزير: "يجب أن تكون هذه هي الخطوة الأولى الحاسمة على طريق تحقيق سلام دائم، لأن عواقب استمرار الحرب ستكون جسيمة"، مؤكدا أن ألمانيا ستدعم هذا المسار الدبلوماسي بكل ما لديها من إمكانات.