المغرب: ندعم المفاوضات المزمع إجراؤها بين أمريكا وإيران بتسهيل من باكستان

رحب المغرب بالإعلان عن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وأكدت وزارة الخارجية المغربية، في بيان اليوم، أن المغرب يدعم المفاوضات المزمع إجراؤها بتسهيل من باكستان.

وعبر البيان، عن الأمل في أن تفضي هذه المفاوضات إلى سلام دائم يعزز الاستقرار في المنطقة ويراعي المصالح العليا للبلدان العربية الشقيقة في الخليج.

وأكد البيان، أن "المملكة المغربية تشدد على أهمية ضمان الملاحة في مضيق هرمز، طبقًا للقانون البحري الدولي".

وفجر الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقف الضربات على إيران لمدة أسبوعين، غير أنه رهن ذلك بالفتح الكامل والفوري لمضيق هرمز، وأن يكون وقف إطلاق النار ثنائي الجانب.

وجاء ذلك قبل أقل من ساعتين من انتهاء المهلة التي منحها ترامب لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز والقبول باتفاق قبل تدمير ما قال إنها "حضارة بأكملها".

من جانبها، قالت الحكومة الإيرانية إنها تهدف إلى اختتام المفاوضات في باكستان لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل خلال فترة وقف إطلاق النار التي تمتد 15 يومًا.