رئيسة البرلمان الألماني تزور إستونيا وليتوانيا لبحث الأمن والعلاقات الثنائية

تتوجه رئيسة البرلمان الألماني يوليا كلوكنر اليوم الأربعاء إلى إستونيا وليتوانيا في زيارة رسمية على خلفية استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا.

وذكر البرلمان الألماني (بوندستاج) أن الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام للسياسية المنتمية إلى الحزب المسيحي الديمقراطي ستركز بشكل خاص على العلاقات الثنائية مع البلدين العضوين في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، والوضع الأمني في منطقة البلطيق، إضافة إلى قضايا الرقمنة والأمن السيبراني.

وفي العاصمة الإستونية تالين، تعتزم كلوكنر عقد لقاء مع نظيرها لاوري هوسار، كما ستلتقي رئيس الوزراء كريستن ميشال. وتسعى كلوكنر إلى الاطلاع على الحلول الإستونية في مجال الإدارة الرقمية، حيث تعد الدولة المطلة على بحر البلطيق من الرواد في أوروبا فيما يعرف بالحكومة الإلكترونية.

ومن المقرر أن تواصل كلونكر جولتها غدا الخميس بزيارة ليتوانيا، حيث تلقي في العاصمة فيلنيوس كلمة أمام البرلمان الليتواني وتلتقي نظيرها يوزاس أوليكاس. كما تشمل الزيارة محادثات مع رئيس الدولة جيتاناس ناوسيدا ووزير الخارجية كيستوتيس بودريس.

وفي ختام جولتها، تعتزم رئيسة البرلمان الألماني زيارة جنود ألمان في القاعدة العسكرية في روكلا، والاطلاع على لواء "ليتوانيا" التابع للجيش الألماني، والذي لا يزال قيد التشكيل، ويهدف إلى حماية الجناح الشرقي لحلف الناتو وردع روسيا.