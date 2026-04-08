الأربعاء 8 أبريل 2026 10:08 ص القاهرة
الحكومة اليونانية تعلن عن خطط لحظر استخدام من هم دون 15 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي

أثينا - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 8 أبريل 2026 - 10:00 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 أبريل 2026 - 10:00 ص

أعلن مسؤولون في اليونان أن الحكومة ستكشف النقاب، اليوم الأربعاء، عن مشروع قانون يهدف إلى منع من هم دون سن الـ15 عاما من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ونقلت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية عن مكتب رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، قوله في بيان له أن رئيس الوزراء سيعلن عن خطط لمنع أي شخص دون سن الخامسة عشرة من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف البيان أن المسؤولين الحكوميين سوف يوضحون تفاصيل الأمر كاملة، في مؤتمر صحفي من المقرر عقده في وقت لاحق اليوم.

جدير بالذكر أن أستراليا كانت قد فرضت في ديسمبر الماضي حظرا على وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما. كما يدور في ألمانيا حاليا نقاش واسع حول هذا الموضوع. أما في فرنسا، فقد صوت مجلس الشيوخ الفرنسي في أواخر الشهر الماضي لصالح فرض حظر على العديد من منصات التواصل الاجتماعي للأطفال والشباب دون سن 15 عاما.

