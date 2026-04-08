 البيت الأبيض: ترامب سيواصل مناقشة ملف لبنان مع نتنياهو - بوابة الشروق
الأربعاء 8 أبريل 2026 10:59 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لأداء منتخب مصر بعد وديتي السعودية وإسبانيا؟


النتـائـج تصويت

البيت الأبيض: ترامب سيواصل مناقشة ملف لبنان مع نتنياهو

وكالات
نشر في: الأربعاء 8 أبريل 2026 - 9:12 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 أبريل 2026 - 9:12 م

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيواصل مناقشة الوضع في لبنان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رغم أن لبنان غير مشمول باتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، وتعرض الأربعاء لقصف إسرائيلي كثيف غير مسبوق منذ بدء الحرب.

وقالت كارولاين ليفيت، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إن لبنان سيبقى موضع نقاش بين الرئيس ترامب وبنيامين نتنياهو، وبين الولايات المتحدة وإسرائيل، وكذلك مع جميع الأطراف المعنية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت: "لكن في هذه المرحلة، لبنان غير مشمول باتفاق وقف إطلاق النار".

واستشهد 254 شخصا وأصيب 1165 آخرون، في سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة من لبنان، الأربعاء.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك