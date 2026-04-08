البيت الأبيض: ترامب سيواصل مناقشة ملف لبنان مع نتنياهو

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيواصل مناقشة الوضع في لبنان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رغم أن لبنان غير مشمول باتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، وتعرض الأربعاء لقصف إسرائيلي كثيف غير مسبوق منذ بدء الحرب.

وقالت كارولاين ليفيت، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إن لبنان سيبقى موضع نقاش بين الرئيس ترامب وبنيامين نتنياهو، وبين الولايات المتحدة وإسرائيل، وكذلك مع جميع الأطراف المعنية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت: "لكن في هذه المرحلة، لبنان غير مشمول باتفاق وقف إطلاق النار".

واستشهد 254 شخصا وأصيب 1165 آخرون، في سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة من لبنان، الأربعاء.