عقد المهندس أيمن عطية، أول لقاء جماهيري اليوم الأربعاء، بديوان عام حي أول المنتزه، بحضور أميرة يسن هيكل، وأحمد حبيب، بجانب القيادات التنفيذية ومديري المديريات الخدمية.

وشهد اللقاء حضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، من بينهم محمد الحمامي، وأشرف سردينة، ورمضان بطيئة، وهشام الرحماني، وعبير قرني، وعايدة إسماعيل، وزين العابدين كامل، ومصطفى أبو زهرة.

واستمع المحافظ، خلال اللقاء، إلى شكاوى ومطالب المواطنين من نطاق حي أول وثان المنتزه، التي تنوعت بين ملفات خدمية متعددة، موجّهًا الجهات المختصة بسرعة الفحص والدراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحل الفوري، مع متابعة التنفيذ ميدانيًا لضمان إزالة أسباب الشكاوى من جذورها.

وأكد أن الجهاز التنفيذي يعمل وفق منظومة متكاملة تستهدف سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل معها بجدية وحسم، مشددًا على عدم التهاون مع أي تقصير في تقديم الخدمات، وأن مصلحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات العمل.

وأشار إلى تنظيم اللقاءات الجماهيرية بشكل دوري كل يوم أربعاء بمختلف أحياء المحافظة، بما يضمن استمرار التواصل المباشر مع المواطنين، ورصد المشكلات على أرض الواقع والعمل على حلها بشكل عاجل، في إطار تحسين جودة الحياة.

وشدد المحافظ، على ضرورة التواجد الميداني لرؤساء الأحياء وكل الأجهزة التنفيذية، والتفاعل المباشر مع المواطنين، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب أقصى درجات الانضباط والجدية في الأداء لتحقيق رضا المواطن السكندري.

كما شهد اللقاء تفاعلًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الذين حرصوا على الاستماع إلى مطالب المواطنين والمشاركة في مناقشة الحلول مع الأجهزة التنفيذية، بما يعزز التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويسهم في تسريع وتيرة الاستجابة للمشكلات وتحقيق الصالح العام.