إصابة المتحدثة باسم نائب الرئيس الأمريكي بكورونا

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جاءت نتيجة فحص سكرتيرة صحفية لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إيجابية بفيروس كورونا، في ثاني إصابة لمسؤولي البيت الأبيض خلال يومين.

والمصابة هي المتحدثة كاتي ميلر المتزوجة من ستيفن ميلر، وهو مستشار مقرب للرئيس دونالد ترامب وكاتب رئيسي للخطابات.

وقال ترامب إنها "شابة رائعة، كاتي، كانت اختباراتها جيدة للغاية لفترة طويلة من الوقت وبعدها، كانت مفاجأة اليوم أن اختبارها كان إيجابيا (بالفيروس). لم تكن من المخالطين لى . لقد قضت بعض الوقت مع نائب الرئيس".

وأكد أن بنس أجرى اختبارا آخر للفيروس وجاءت النتيجة سلبية.

وقالت ترامب إنهم "يتخذون كل الإجراءات الاحترازية الضرورية". ولا يرتدي الرئيس نفسه ومعظم المسؤولين الكبار حوله كمامات.