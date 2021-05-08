قال الدكتور محمود شاهين، مدير الإدارة العامة للتبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للألرصاد، إن النصف الثاني من فصل الربيع يشهد درجات حرارة مرتفعة عن المعدلات الطبيعية، مشيرًا إلى أن الموجة الحارة الحالية امتدت لبعض الأيام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءdmc» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الجمعة، أن فصل الربيع يشعد تسجل أعلى درجات حرارة على مدار العام، خلال شهري مايو ويونيه بالتحديد، موضحًا أن درجات الحرارة ستتراوح من ْ41 إلى ْ42 خلال يومي السبت والأحد.

وأوضح أنه اعتبارًا من يوم الاثنين تنكسر الموجة الحارة بنحو 4 أو 5 درجات مئوية، ويستمر الانخفاض حتى الأسبوع المقبل وأيام العيد.

وذكر أن الارتفاع في درجات الحرارة خلال فصل الربيع لا يعني أن البلاد ستمر بصيف حار، لأن هذا يرجع إلى الكتل الهوائية الخاصة بكل فصل.

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