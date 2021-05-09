تحديد موعد سقوط الصاروخ الصيني: فجر اليوم

من المتوقع أن يعود حطام الصاروخ الذي فقدت الصين السيطرة عليه إلى الأرض، في وقت متأخر من يوم السبت أو في وقت مبكر من يوم الأحد، وفقا لمراكز تتبع أمريكية وأوروبية.

وقالت هيئة مراقبة الفضاء الأوروبية إن أحدث توقعاتها تشير إلى عودة الصاروخ الضخم "لونج مارش بي 5" في إطار زمني مدته 190 دقيقة، قبل أو بعد الساعة الرابعة، صباح الأحد، وفقا لما نقلت رويترز.

وقال مركز "CORDS" الأمريكي، المتخصص بدراسة الحطام الفضائي، إنه يتوقع عودة الصاروخ خلال نطاق زمني مدته أربع ساعات، قبل أو بعد الساعة الخامسة، من صباح الأحد، بحسب رويترز.

وقالت الهيئة الأوروبية إن احتمالات سقوط الصاروخ في مناطق مأهولة "منخفض"، إلا أنها لفتت إلى أن فقدان السيطرة على الصاروخ يصعب التنبؤ بالأمر على نحو دقيق.

وفي الأثناء، تقوم عدة قنوات على موقع يوتيوب بإجراء بث مباشر لحركة الصاروخ الصيني، تسهل مراقبته في الساعات الأخيرة قبل سقوطه أولا بأول.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، مساء الجمعة، عن الجيش الأمريكي تقديراته التي أشار من خلالها إلى احتمال سقوط الصاروخ في تركمانستان، مساء السبت.

وقالت الشبكة إن التقديرات تشير إلى أن الصاروخ سيسقط على اليابسة وليس في المحيط.

وهذه ليست المرة الأولى التي تفقد فيها الصين السيطرة على مركبة فضائية عند عودتها إلى الأرض. ففي أبريل 2018، تفكّك المختبر الفضائي "تيانجونج-1" عند عودته إلى الغلاف الجوي بعد عامين من توقفه عن العمل. ونفت السلطات الصينية يومها أن تكون قد فقدت السيطرة على المختبر.

وكانت الصين قد أطلقت الصاروخ، في 29 أبريل، ليحمل الوحدة الأساسية من محطة فضائية جديدة، تعمل بكين على تشييدها في المدار الأرضي.

ومن المقرر أن تجري الصين 10 عمليات إطلاق إضافية لصواريخ أخرى لإتمام تشييد المحطة.