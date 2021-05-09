وزير القدس: الاحتلال ينتقم من المقدسين لصمودهم في معركة البوابات الإلكترونية

قال الدكتور فادي الهدمي، وزير شؤون القدس، إن ما يحدث الآن في القدس هو محاولة من قوات الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء حي الشيخ جراح من قاطنيه الذين يصل عددهم إلى 28 عائلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر2»، مساء السبت، أن حي الشيخ جراح من الأحياء المقدسة العربية والإسلامية، مشيرًا إلى إدعاء الإسرائليين بملكية هذا الحي.

وأوضح أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تريد أن تحول حي المقدس التاريخي إلى مستوطنة، مضيفًا أن اعتدائهم على المصلين في المسجد الأقصى راجع إلى رغبتهم في احتلال بيت المقدس وجعله للمتطرفين والمستوطنين.

وأشار إلى انتقام قوات الاحتلال من المقدسين؛ لصمودهم الأسطوري في معركة البوابات الإلكترونية، وحبهم للقدس ودفاعهم عنه، مؤكدًا أن بيت المقدس يعبر عن الهوية العربية الفلسطينة الإسلامية والمسيحية.