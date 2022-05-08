استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد شاب فلسطيني اليوم الأحد، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأفادت الوزارة في بيان صحفي باستشهاد الشاب محمود سامي خليل عرام بعد إطلاق الاحتلال النار عليه قرب حاجز جباره في طولكرم.

من جهته أعلن الاحتلال الإسرائيلي عن إطلاق نار صوب فلسطيني جنوب طولكرم زاعما أن المجني عليه حاول اجتياز الجدار الفاصل وإصابته قبل أن يتوفى متأثرا بجراحه، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وتشهد الضفة الغربية حوادث قتل شبه يومية لفلسطينيين على يد الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية شهر أبريل الماضي.