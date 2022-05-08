الأمم المتحدة تنتقد قرار طالبان إلزام النساء بارتداء البرقع في الأماكن العامة

انتقدت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) إعلانا أصدرته حركة طالبان، يأمر جميع النساء بتغطية وجوههن في الأماكن العامة بالبلاد.

ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس أوف باكستان" اليوم الأحد، عن البعثة قولها في بيان "تعرب يوناما عن قلقها البالغ من الإعلان الذي أصدرته سلطات الأمر الواقع التابعة لحركة طالبان بوجوب أن تغطي جميع النساء وجوههن في الأماكن العامة وألا تغادر النساء منازلهن إلا في حالات الضرورة وأن انتهاك تلك التعليمات سيؤدي إلى معاقبة أقاربهن الذكور".

وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها "يوناما" فإن ذلك توجيه رسمي بدلا من كونه توصية وأي انتهاك له سيؤدي إلى معاقبة أقاربهن الذكور.

وأضافت يوناما "يتعارض هذا القرار مع العديد من التأكيدات المتعلقة باحترام وحماية حقوق الإنسان لجميع الأفغان، بما في ذلك حقوق النساء والفتيات، التي قدمها ممثلون عن طالبان للمجتمع الدولي، خلال مناقشات ومفاوضات على مدى العقد الماضي".

يشار إلى أنه في أعقاب استيلاء حركة طالبان على السلطة في أغسطس 2021، أكدت طالبان أن المرأة ستحصل على حقوقها سواء في العمل أو التعليم أو المجتمع ككل.

وأضاف البيان "ستطلب يوناما على الفور عقد اجتماعات مع سلطات الأمر الواقع لدى طالبان للحصول على إيضاح فيما يتعلق بوضع هذا القرار" مشيرة إلى أن يوناما ستجري أيضا مشاورات مع أعضاء من المجتمع الدولي فيما يتعلق بالآثار المترتبة على أحدث مرسوم.

وكانت حكومة طالبان قد أمرت أمس السبت، النساء في أفغانستان بإرتداء برقع يغطي الرأس وحتى القدم في الأماكن العامة.

وظهر الحكم الجديد في وثيقة من صفحتين أكدته وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ويصف قانون طالبان الجديد الخاص بالنساء "الشادري" وهو برقع، من الرأس وحتى القدم، بأنه أفضل شكل من أشكال الزي الإسلامي.