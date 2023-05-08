أحمد الطاهري: المحور المجتمعي في الحوار الوطني يمس كل بيت مصري

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إن برنامج «كلام في السياسة» مستمر في متابعة شواغل المشاهدين المطروحة على طاولة الحوار الوطني، مشيرًا إلى تناول عدد من المحاور وعلى رأسها المحور المجتمعي.



وأضاف خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن «المحور المجتمعي في الحوار الوطني، يظهر من اسمه أنه يمس كل مواطن في مصر وكل بيت في مصر».



ورحب الطاهري بضيوف الحلقة، وهم الدكتور حسام بدراوي مستشار الحوار الوطني، والدكتور أحمد مجاهد مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، والأستاذة ريهام الشبراوي مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني.