حقق فريق البنك الأهلي فوزًا صعبًا على نظيره شبان قنا، مساء اليوم الإثنين، بنتيجة 3-2، ضمن منافسات دور الـ32 بكأس مصر.

وكان فريق شبان مسلمين قنا قد تأهل إلى دور الـ 32 بكأس مصر بعد الفوز على كيما أسوان بركلات الترجيح عقب التعادل في الوقت الأصلي بنيجة 1-1.

وفي الدقيقة 30، استغل عبد الرحمن دودي خطأ أحمد صبحي ويسجل بطريقة راائعة في شباك البنك الأهلي، وقبل صافرة نهاية الشوط الأول تمكن اللاعب موسى دياوارا من تسجيل هدف التعادل لفريق البنك الأهلي.وفي الدقيقة 54، سجل أحمد صادق بالخطأ في مرماه، ليمنح البنك الأهلي الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 59، سجل محمود قاعود الهدف الثالث لصالح البنك الأهلي في شباك شبان قنا، وفي الدقيقة 87، سجل عبدالله هاشم الهدف الثان لشبان مسلمين قنا أمام البنك الأهلي من ركلة جزاء.

وبتلك النتيجة، تأهل فريق البنك الأهلي إلى دور الـ 16 من كأس مصر.